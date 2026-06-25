Ранее лидеры ЕАЭС призвали Ереван как можно скорее провести референдум о выборе между Евразийским экономическим союзом и ЕС

Премьер Армении раскритиковал ЕАЭС Ранее лидеры ЕАЭС призвали Ереван как можно скорее провести референдум о выборе между Евразийским экономическим союзом и ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг критике решение Евразийского экономического союза, принятое по стране в конце мая. Об этом он заявил во время заседания правительства, передают армянские СМИ.

«Конечно, у меня также есть вопросы к моим коллегам относительно заявления, которое они приняли в мое отсутствие, и нам нужно понять, что это означает на практике. Нам нужно понять, может ли какая-либо страна ЕАЭС принимать такие решения в отношении любой страны, просто проснувшись и приняв решение? По моей оценке, если ответ на этот вопрос положительный, то ЕАЭС объявляет о своем самороспуске. И мы уже должны делать выводы. Должен быть очень четкий ответ: существует ли ЕАЭС или нет? Если существует, то мы займем позицию, если нет, то не будет необходимости занимать особую позицию», — приводятся слова главы правительства.

По мнению Пашиняна, введенные РФ ограничения на импорт из Армении, а также на экспорт армянских товаров через свою территорию в другие страны ЕАЭС вызовут «очень серьезную озабоченность» у ряда государств-членов ЕАЭС.

«Евразийский экономический союз основан на нескольких концептуальных положениях: свободное перемещение рабочей силы, товаров, услуг и финансов. Если этого нет, значит, Евразийского экономического союза нет», - сказал он.

29 мая на заседании Высшего Совета ЕАЭС, на котором отсутствовал премьер Армении, президенты четырех государств-членов ЕАЭС – России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана – приняли заявление, призывающее Ереван как можно скорее провести референдум о выборе между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Кроме этого, лидеры этих стран приняли решение, согласно которому к вопросу членства Армении в ЕАЭС предполагается вернуться на следующем заседании Высшего совета организации.

Премьер также отметил, что в Армении не видят риска или угроз персональным данным в случае транзита-интернет трафика через Азербайджан.

«Мы постоянно говорим, что Армения должна стать транзитным узлом. Чем больше через Армению проходит потоков, тем выше наш экономический, политический вес и уровень безопасности. Тот, кто выступает против этого, хочет, чтобы Армения оставалась в тупике конфликта», — заявил премьер.

По его словам, концепция «Перекресток мира» предполагает, что через страну должно проходить как можно больше кабелей, трубопроводов, дорог, маршрутов и воздушных линий с севера на юг и с востока на запад.

«Это и есть гарантия мира и безопасности», — подчеркнул Пашинян.

Ранее AzerTelecom и Telecom Armenia подписали двусторонние соглашения об обеспечении международного интернет-соединения Армении через территорию Азербайджана.