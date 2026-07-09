Никол Пашинян заявил, что повестка принятия новой Конституции включена в предвыборную программу правящей политической силы и остается одним из политических обязательств правительства

Премьер Армении: проект новой Конституции будет опубликован до конца года Никол Пашинян заявил, что повестка принятия новой Конституции включена в предвыборную программу правящей политической силы и остается одним из политических обязательств правительства

Проект текста новой Конституции Армении будет опубликован до конца текущего года. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам, передает Арменпресс.

Говоря о сроках публикации проекта новой Конституции, премьер отметил, что причиной его задержки стали предложения членов правления правящей партии.

"Мы решили перенести срок подачи предложений до окончания выборов, чтобы можно было их спокойно обсудить. Предложения обсуждены, осталось одно предложение, после обсуждения которого мы опубликуем текст. Думаю, это произойдет до конца года", - сказал Никол Пашинян.

Премьер заявил, что повестка принятия новой Конституции включена в предвыборную программу правящей политической силы и остается одним из политических обязательств правительства.