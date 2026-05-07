Премьер Армении не примет участия в Параде Победы в Москве 9 мая

Abdulrahman Yusupov
07 Май 2026•Обновить: 07 Май 2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участие в Параде Победы 9 мая в Москве из-за участия в выборной гонке. Об этом передают армянские СМИ.
По словам премьера, он проинформировал о своем решении президента России Владимира Путина.
«Я во время визита в РФ в апреле проинформировал президента РФ, что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 Мая. И уже заявил, что буду участвовать в предвыборной кампании», – приводятся слова Пашиняна.
Лидеры РФ и Армении провели переговоры в Москве 1 апреля.
Глава армянского правительства также заявил, что Ереван не является союзником Москвы в вопросе Украины.
По словам политика, он говорил об этом еще в «2022 или в 2023 году».
Он отметил, что Алма-Атинская декларация имеет для Армении «принципиальное значение», и Ереван основывается на этой декларации, строя отношения с Азербайджаном.
Премьер-министра напомнил, что Армения отправляла в Украину гуманитарную помощь.