Премьер Армении не примет участия в Параде Победы в Москве 9 мая Никол Пашинян сообщил, что не приедет на парад из-за предстоящих в стране выборов в парламент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участие в Параде Победы 9 мая в Москве из-за участия в выборной гонке. Об этом передают армянские СМИ.

По словам премьера, он проинформировал о своем решении президента России Владимира Путина.

«Я во время визита в РФ в апреле проинформировал президента РФ, что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 Мая. И уже заявил, что буду участвовать в предвыборной кампании», – приводятся слова Пашиняна.

Лидеры РФ и Армении провели переговоры в Москве 1 апреля.

Глава армянского правительства также заявил, что Ереван не является союзником Москвы в вопросе Украины.

По словам политика, он говорил об этом еще в «2022 или в 2023 году».

Он отметил, что Алма-Атинская декларация имеет для Армении «принципиальное значение», и Ереван основывается на этой декларации, строя отношения с Азербайджаном.

Премьер-министра напомнил, что Армения отправляла в Украину гуманитарную помощь.