Премьер Армении надеется на скорый запуск ж/д сообщения с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил полную уверенность в том, что из Армении в Азербайджан будут проведены железная дорога, автодорога и линия электропередачи.

Об этом премьер заявил, обсуждая функционирование TRIPP, передают армянские СМИ.

«Я четко знаю три вещи, которые будут: железная дорога, автодорога, линии электропередачи. В этих трех вещах я уверен на 100%, что они будут. Реализация этих трех вещей - это уже и есть мир. Представьте, мы в Азербайджан едем-приезжаем, Азербайджан через территорию Армении едет-приезжает, поезда проходят, идут и так далее, и так далее - это и есть мир», — приводятся слова главы правительства.

Пашинян также выразил надежду на скорейший запуск железной дороги из Армении в Турцию.

«За это время у нас появились и новые транспортные возможности. Функционируют обе линии железной дороги Ахалкалак-Карс. Я обсуждал этот вопрос и с премьер-министром Грузии, и он заверил, что проблем в обоих направлениях не возникнет. Мы говорили об этом и с президентом Турции, и он подтвердил, что эти направления открыты. Мы надеемся, что железная дорога из Армении в Турцию также будет запущена как можно скорее, не говоря уже о том, что и в рамках проекта TRIPP возможности значительно возрастут», — сказал премьер-министр.