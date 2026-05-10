По словам премьера, территории находились "под контролем нескольких генералов", которые использовали их в личных целях

Премьер Армении: Карабах не был нашим По словам премьера, территории находились "под контролем нескольких генералов", которые использовали их в личных целях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о Карабахе, передают армянские СМИ.

"Говорят, мы потеряли земли. Но как эти земли были нашими? Как они были нашими? Пожалуйста, объясните: как они были нашими?" – сказал глава правительства во время беседы с местными жителями в Сюнике.

По словам премьера, территории находились "под контролем нескольких генералов", которые использовали их в личных целях.

"Я не хочу говорить за спиной у погибших, но, скажем так: они находились под контролем нескольких генералов, которые, к примеру, сеяли там пшеницу - верно?" - отметил он.

Пашинян также заявил, что на этих территориях не велось полноценное развитие.

"Разве мы построили там школу? Построили детский сад? Завод? Разве мы там жили? Создали поселение? В чем же заключалось то, что они были нашими?" - сказал премьер.

"Они не были нашими. Они не были нашими",-резюмировал политик.