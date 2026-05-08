Президент: B Азербайджане этническое и религиозное разнообразие оберегается как национальное достояние

Отрадно, что отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании, развиваются по восходящей линии и изо дня в день наполняются новым содержанием.

Об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева Папе Римскому Льву XIV по случаю Дня его коронации, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства

«Эти связи служат таким добрым намерениям, как продвижение межрелигиозной гармонии и культурного разнообразия в мире, создание атмосферы взаимного доверия между цивилизациями», - говорится в послании.

Глава государства отметил, что в Азербайджане, признанном одним из адресов мультикультурализма в мире, этническое и религиозное разнообразие оберегается как национальное достояние, для всех конфессий создаются равные условия. «Гордимся тем, что Азербайджан является пространством, где люди, принадлежащие к различным религиям и вероисповеданиям, проживают в условиях доброжелательности и взаимопонимания. Закладка фундамента новой католической церкви в городе Баку является очередным наглядным примером межрелигиозной гармонии, традиций мультикультурализма и толерантности в нашей стране», - подчеркивается в послании президента Ильхама Алиева.