Ли Чжэ Мён предложил вывести двустороннее сотрудничество в области обороны на новый уровень

Президент Южной Кореи на саммите НАТО в Турции призвал к «более оперативному сотрудничеству» Ли Чжэ Мён предложил вывести двустороннее сотрудничество в области обороны на новый уровень

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во вторник призвал к «более оперативному сотрудничеству» на Форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО в Турции.

В своей программной речи Ли подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Южной Кореей и НАТО.

Он предложил расширить совместные исследования Южной Кореи и альянса в области передовых технологий, опираясь на существующие программы сотрудничества в сфере боеприпасов и космоса.

«Оборонный потенциал обеих сторон значительно укрепится, если многолетний опыт НАТО будет объединен с надежными производственными мощностями и проверенными технологическими достижениями Республики Корея», — заявил Ли на сессии под названием «Общие ценности, более прочная промышленная база».

«Сейчас сдерживание зависит не только от способности быстро и надежно производить вооружение, но и от устойчивости глобальных цепочек поставок», — отметил он, добавив, что «в эту новую эпоху выживание нации зависит от прочности фундамента ее оборонной промышленности. Именно поэтому мы должны обсудить вопросы сотрудничества сегодня».

Президент также предложил вывести двустороннее сотрудничество в области обороны на новый уровень — «Партнерство в сфере оборонной промышленности между Кореей и НАТО 2.0», выйдя за рамки нынешнего акцента на продаже вооружений и перейдя к совместным исследованиям, производству и эксплуатации оборонных систем.

Он выразил надежду, что опыт совместного управления стратегическими запасами нефти, накопленный Международным энергетическим агентством, можно будет применить в оборонной промышленности, и призвал к разработке аналогичного механизма сотрудничества.

«Республика Корея останется вашим самым надежным партнером. Как партнер по сотрудничеству в сфере безопасности, приверженный делу защиты глобального мира и процветания, мы будем энергично продвигаться вместе с НАТО к цели построения более безопасного мира», — добавил глава государства.

Саммит в Анкаре собрал лидеров 32 стран-членов альянса, а также ключевых партнеров для обсуждения оборонного потенциала Европы, целевых показателей расходов НАТО на оборону, военной модернизации и дальнейшей поддержки Украины.

Встреча в Анкаре является вторым саммитом НАТО, проводимым Турцией после саммита 2004 года в Стамбуле. Мероприятие также служит платформой для двусторонних встреч между Турцией и странами-членами альянса по вопросам политического, оборонного и экономического сотрудничества.