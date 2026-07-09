Ли Чжэ Мён перед госвизитом в Монголию обозначил приоритеты развития отношений между двумя странами

Президент Южной Кореи выступил за повышение уровня отношений с Монголией до стратегического партнерства Ли Чжэ Мён перед госвизитом в Монголию обозначил приоритеты развития отношений между двумя странами

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, который 9–11 июля посетит Монголию с государственным визитом, заявил о намерении вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства и открыть «новую золотую эру» сотрудничества.

Об этом глава государства сказал в интервью монгольском государственному информационному агентству МОНЦАМЭ накануне поездки.

По словам южнокорейского лидера, это его первый визит в Монголию после вступления в должность и первый государственный визит президента Республики Корея в эту страну за последние 15 лет.

Ли Чжэ Мён отметил, что за 36 лет дипломатических отношений Сеул и Улан-Батор укрепили взаимное доверие и развивали сотрудничество в политике, экономике, культуре и гуманитарной сфере.



«Я надеюсь, что данный визит станет важным этапом на пути к дальнейшему углублению монголо-корейских отношений и их развитию до уровня стратегического партнерства. Уверен, что он также послужит началом совместного движения к «новой золотой эре» отношений между Монголией и Республикой Корея»,- сказал президент Южной Кореи.

Наступает «золотая эра» отношений с Монголией

Президент Ли Чжэ Мён выразил уверенность, что двусторонние отношения вступают в новый этап развития.

«Я верю, что «золотая эра» монголо-корейских отношений, которую наши страны будут совместно создавать, откроет новую главу истории, наполненную взаимным уважением, дружбой и общим процветанием наших народов», — заявил он.

Южнокорейский лидер также поблагодарил Монголию за неизменную поддержку усилий Сеула по обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове.

По его словам, перед двумя странами стоят общие задачи, требующие тесного взаимодействия, включая развитие торговли, укрепление устойчивости цепочек поставок, совершенствование системы здравоохранения, борьбу с изменением климата и обеспечение продовольственной безопасности.



«Надеюсь, что этот визит станет возможностью для достижения конкретных и значимых результатов в решении данных вопросов», — отметил президент, выразив уверенность, что поездка подтвердит статус Монголии и Республики Корея как надежных партнеров, объединенных доверием, взаимной поддержкой и общими ценностями.

Сотрудничество в сфере критически важных минералов

Говоря о взаимодействии в области критически важных минералов, Ли Чжэ Мён подчеркнул, что существующее партнерство необходимо вывести на качественно новый уровень.

По его словам, страны должны расширить совместное участие в развитии горнодобывающей отрасли и сформировать модель сотрудничества, основанную на создании добавленной стоимости и совместном росте на всех этапах производственной цепочки.

«Мы можем развивать комплексную модель сотрудничества, при которой обе стороны будут участвовать на различных этапах — от геологоразведки и добычи до переработки, создания высокотехнологичных производственных связей, вторичной переработки ресурсов и подготовки квалифицированных кадров», — сказал президент.

Региональная безопасность

Ли Чжэ Мён назвал человеческие контакты главным фундаментом двусторонних отношений.

«Подлинная сила, которая связывает страны, заключается не только в политических соглашениях или экономических связях, но прежде всего — в доброй воле, доверии и взаимном уважении между народами. Именно это является прочной основой наших двусторонних отношений и главным двигателем их дальнейшего развития», — подчеркнул он.

Президент сообщил, что правительства двух стран работают над подписанием соглашений о взаимном признании водительских удостоверений и консульском сотрудничестве, которые должны создать дополнительную институциональную основу для расширения контактов между гражданами.

Кроме того, на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом он намерен предложить новую цель — увеличить объем взаимных обменов между гражданами двух стран до 500 тыс. человек к 2030 году, когда будет отмечаться 40-летие установления дипломатических отношений.

Отдельно Ли Чжэ Мён высоко оценил роль Монголии в обеспечении мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.

По его словам, Монголия является близким партнером Республики Корея, разделяющим ценности демократии, рыночной экономики и уважения к международному праву, а также обладает уникальным дипломатическим потенциалом благодаря сохранению дружественных отношений с КНДР и сбалансированной внешней политике.

Президент отметил, что инициированный Монголией «Улан-баторский диалог» стал важной многосторонней площадкой для обсуждения вопросов снижения региональной напряженности и укрепления доверия. Республика Корея, по его словам, высоко ценит эту инициативу и принимает в ней активное участие.

Ли Чжэ Мён подтвердил, что правительство Республики Корея намерено добиваться восстановления межкорейского диалога, развивать отношения между двумя Кореями и поэтапно продвигать процесс денуклеаризации.



«В условиях, когда межкорейский диалог и контакты между Северной Кореей и Соединенными Штатами переживают непростой период, особенно важно сохранять каналы коммуникации с Пхеньяном и создавать возможности для конструктивного диалога по вопросам мира и безопасности», — заявил он.

По его мнению, Монголия, сохраняя каналы взаимодействия с КНДР, способна сыграть еще более значимую роль в укреплении мира как на Корейском полуострове, так и во всей Северо-Восточной Азии.



«Убежден, что прочный мир создается не посредством силы, а через взаимное доверие, уважение и постоянный диалог между странами», — подчеркнул президент.

Говоря о перспективах двусторонних отношений, Ли Чжэ Мён заявил, что Республика Корея стремится превратить сотрудничество с Монголией в партнерство, результаты которого будут ощущать граждане обеих стран.

По его словам, Сеул намерен не только увеличить объем взаимных обменов до 500 тыс. человек к 2030 году, но и создать новые возможности для молодежи Монголии, расширить участие корейского бизнеса в устойчивом развитии страны, а также добиваться конкретных результатов в сферах логистики, устойчивых цепочек поставок, здравоохранения, продовольственной безопасности и противодействия изменению климата.

Президент подчеркнул, что в условиях стремительных геополитических изменений Республика Корея придает особое значение сотрудничеству с Монголией, рассматривая ее как ответственного международного партнера, обладающего значительными природными ресурсами и уникальным дипломатическим потенциалом.

«Я стремлюсь не только к достижению краткосрочных результатов, но и к созданию прочной основы для устойчивого средне- и долгосрочного сотрудничества. Именно это станет наиболее ценным наследием, которое нынешнее поколение сможет передать будущим поколениям», — сказал он.

Ли Чжэ Мён отметил, что сегодня более 60 тыс. граждан Монголии живут, работают и учатся в Республике Корея, внося значительный вклад в развитие корейского общества и экономики.

«За 36 лет после установления дипломатических отношений Республика Корея и Монголия прошли путь взаимопонимания, преодоления трудностей и совместного развития. Я уверен, что и в будущем наши страны будут оставаться надежными партнерами, вместе открывающими новые возможности для процветания», — заявил президент, выразив уважение народу Монголии и пожелав ему мира, дружбы и благополучия.

