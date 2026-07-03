Сирил Рамапоса выступил на совещании по вопросам Эболы в рамках рабочего визита в ДР Конго

Президент ЮАР призвал к прекращению огня в ДР Конго из-за вспышки Эболы Сирил Рамапоса выступил на совещании по вопросам Эболы в рамках рабочего визита в ДР Конго

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса призвал к прекращению огня в Демократической Республике Конго (ДРК) для обеспечения безопасного прохода гуманитарных и медицинских бригад в условиях вспышки лихорадки Эбола.

Как сообщила пресс-служба южноафриканского лидера, Рамапоса выступил на совещании по вопросам Эболы в рамках рабочего визита в ДР Конго. Президент отметил, что совместно с президентом ДР Конго Феликсом Чисекеди обсудил продолжающуюся вспышку Эболы и вопросы региональной санитарно-эпидемиологической безопасности.

Он подчеркнул, что медицинские работники, ученые, сотрудники гуманитарных организаций и лидеры местных сообществ самоотверженно действуют на передовой борьбы с эпидемией.

Глава государства указал на оперативность континентального реагирования на вспышку Эболы и напомнил, что в ходе онлайн-саммита 16 июня была мобилизована поддержка в размере около 1,5 млрд долларов.

Рамапоса отметил, что более 100 млн долларов из этой суммы были предоставлены африканскими странами, что свидетельствует о духе солидарности и сотрудничества в достижении цели укрепления санитарно-эпидемиологического суверенитета континента.

Глава государства особо подчеркнул необходимость «прекращения огня» в ДР Конго для обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи, медицинских работников и лекарственных средств пострадавшим общинам, а также призвал защищать медицинских работников и волонтеров, действующих на передовой.

«Медицинские работники рискуют собственными жизнями, чтобы спасти других. Эти люди не должны сталкиваться со страхом, стигматизацией или насилием при исполнении своих обязанностей», — заявил южноафриканский лидер.

Вспышка лихорадки Эбола

15 мая в ДР Конго была объявлена вспышка заболевания после того, как в восточной провинции Итури было зарегистрировано 246 подозрительных случаев и 65 летальных исходов. Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи со вспышкой Эболы.

По данным органов здравоохранения, нынешняя вспышка вызвана редким вариантом вируса Эбола — «Бундибуджьо» (Bundibugyo), для которого не существует подтвержденного лечения или вакцины.

Эбола унесла тысячи жизней в Африке. Вирус, вызывающий геморрагическую лихорадку, впервые был зафиксирован в 1976 году в ходе одновременных вспышек в Нзаре (Судан) и Ямбуку (ДРК). Название болезнь получила от реки Эбола, близ которой находилась деревня, где началась вспышка в ДРК.

В декабре 2013 года вирус распространился в Западной Африке. В ходе эпидемии 2014–2017 годов в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне вирусом заразились 30 тыс. человек, более 11 тыс. из них скончались.​​​​​​​

