Президент Эстонии призвал Европу готовиться к возобновлению диалога с РФ Алар Карис поддержал идею назначения спецпредставителя ЕС по России, который занялся бы подготовкой к послевоенному периоду

Европе следует уже сейчас готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

По словам главы государства, европейским странам необходимо совместно выработать подход к возможному возобновлению отношений с Москвой после окончания боевых действий.

«Готовы ли мы к тому, что война закончится сегодня или завтра? Как мы должны реагировать? Что нам делать? И что должна сделать Россия? Подготовка к этому должна идти уже сейчас», - сказал Карис.

Как отмечает издание, в то время как многие эстонские политики акцентируют внимание на угрозе дальнейшего расширения конфликта, Карис считает необходимым заранее готовиться и к послевоенному периоду.

В ходе интервью обсуждались и опасения относительно возможного распространения конфликта на страны Балтии.

По мнению Кариса, заявления о том, что Эстония может стать «следующей целью», зачастую распространяют силы, заинтересованные в нанесении ущерба стране.

«Возможно, они сами боятся стать потенциальными целями», - отметил президент.

Он также заявил, что жители стран, расположенных дальше от России, нередко воспринимают ситуацию через призму страха перед неизвестностью.

«Нам же все это прекрасно знакомо», - подчеркнул Карис.

Глава государства напомнил, что в текущем году расходы Эстонии на оборону превысят €2 млрд, что составляет более 5% ВВП страны. При этом, по его словам, рост оборонных затрат не означает усиления чувства угрозы.

Карис также напомнил, что до вступления Финляндии в НАТО руководство страны долгое время ссылалось на отсутствие общественной поддержки членства в альянсе, однако ситуация резко изменилась после начала конфликта в Украине.

Комментируя возможные контакты с Россией в будущем, президент Эстонии заявил, что отношения с Москвой могут быть пересмотрены только после изменения политики самой России.

«Агрессора нужно остановить, а затем - пересмотреть отношения. Россия должна измениться, чтобы с ней можно было общаться», - сказал он.



Карис также поддержал идею назначения специального представителя Евросоюза по России, который занялся бы подготовкой к послевоенному периоду. По его мнению, это позволило бы избежать ситуации, при которой ключевые решения принимаются без участия малых европейских государств.

«Мы вместе поддерживали Украину, в том числе Эстония и Финляндия. Это означает, что у нас должна быть возможность высказать свою позицию. А это возможно только при участии в дискуссиях», - заявил президент Эстонии.