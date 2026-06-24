Президент Эстонии Алар Карис заявил об отсутствии планов баллотироваться на второй срок Парламент Эстонии проведет заседание по выборам главы государства 2 сентября

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что не будет баллотироваться на второй срок, сообщила ERR в среду, 24 июня.

Глава государства отметил, что принял это решение давно, и за ним стоят личные причины. «Это решение не было принято сегодня, месяц назад или даже пару лет назад. Вопрос был лишь в том, когда сделать это решение публичным, чтобы оно не мешало повседневной работе», - сказал Карис.

Глава государства подчеркнул, что благодарен за тот высокий уровень доверия, который оказали ему жители Эстонии и политикам, которые были готовы поддержать его в случае решения баллотировался. «Душевное спокойствие, возможно, даже важнее, чем беспокойство о внешнем враге», - дал он совет своему преемнику на посту президента.

Президента выбирает Рийгикогу. Правом выдвижения кандидата обладает не менее одной пятой состава Рийгикогу (21 депутат). Избранным считается кандидат, за которого проголосует большинство в две трети состава Рийгикогу (не менее 68 депутатов).

Если ни один из кандидатов не набирает необходимого количества голосов, выдвигаются новые кандидаты и организуется второй тур голосования.

Если и в этот раз никто из кандидатов не получает требуемого большинства голосов, проводится третий тур голосования между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов. В обоих турах для избрания необходимо большинство в две трети голосов. Если президент не будет избран и в третьем туре голосования, созывается Коллегия выборщиков.

Коллегия выборщиков состоит из членов Рийгикогу и представителей советов местных самоуправлений. Количество представителей самоуправлений в Коллегии выборщиков зависит от действующего административного деления и числа граждан, имеющих право голоса в волости или городе.

По состоянию на начало 2026 года в состав Коллегии выборщиков входят 107 представителей советов и 101 член Рийгикогу. Всего в Коллегии выборщиков 208 членов.

Для первого тура голосования Коллегии выборщиков автоматически представляются два кандидата, участвовавшие в третьем туре голосования в Рийгикогу. Кроме того, не менее 21 члена Коллегии выборщиков могут выдвинуть нового кандидата.

Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство членов Коллегии выборщиков, принявших участие в голосовании.

Если ни один кандидат не получает в первом туре необходимого большинства голосов, проводится второй тур голосования между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов в первом туре. Избранным признается кандидат, за которого проголосовало большинство членов Коллегии выборщиков, принявших участие в голосовании.

Если и в этом случае ни один кандидат не оказывается избранным, весь процесс в Рийгикогу начинается заново.

Рийгикогу соберется для выбора президента 2 сентября.