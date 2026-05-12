Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на мероприятии по случаю Всемирного дня фермера

Президент Эрдоган: у Турции нет проблем с продовольственной безопасностью Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на мероприятии по случаю Всемирного дня фермера

В Турции нет проблем с продовольственной безопасностью. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии по случаю Всемирного дня фермера.

«В последнее время мы наблюдаем распространение так называемого «продовольственного национализма» на глобальном уровне. Мы, как Турция, заранее приняли меры против подобных рисков», — сказал Эрдоган.

По его словам, благодаря сбалансированной внешней политике Турции удалось уберечь страну от окружающего ее «огненного кольца» и обеспечить продовольственную безопасность 86 млн граждан.



«С самого первого дня мы находимся в состоянии повышенной готовности, чтобы конфликты, глубоко затрагивающие Иран и братские страны Персидского залива, не повлияли на наше сельскохозяйственное производство», — отметил турецкий лидер.

«В сельском хозяйстве мы уже обеспечили поставки удобрений и сырья для их производства, наши запасы удобрений находятся на достаточном уровне», — подчеркнул он.

Президент Турции также сообщил об отсутствии проблем с орошением.

«Наше растениеводческое производство, которое в прошлом году сократилось из-за заморозков и засухи, вновь перейдет к росту», — заверил Эрдоган.

По его словам, в этом году был увеличен лимит проектов, получающих государственную поддержку.

«Благодаря внедренным нами мерам, прежде всего в вопросе планирования производства, в настоящее время у нас нет проблем с обеспечением продовольственной безопасности», — сказал Эрдоган.

«Чтобы в будущем не возникло продовольственного кризиса, мы также внедряем новые механизмы регулирования и поддержки», — добавил он.