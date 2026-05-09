Президент Эрдоган: Турция продолжит поддерживать солидарность с руководством КРАИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с премьер-министром Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) Месруром Барзани выразил сожаление по поводу того, что территория Ирака, включая Эрбиль, стали мишенью конфликта между США и Ираном. Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций Администрации президента Турции, опубликованном в соцсети на турецкой платформе NSosyal.

Согласно сообщению, на встрече, состоявшейся в рабочем офисе Долмабахче, обсуждались последние события в регионе.

Турецкий лидер заявил, что Турция никогда не хотела распространения боевых действий на другие страны региона и продолжит поддерживать солидарность с руководством КРАИ в течение этого процесса.



Президент Эрдоган подчеркнул, что сохранение стабильности в Ираке имеет важное значение для всего региона, тогда как скорейшее формирование центрального правительства будет способствовать единству и сплоченности страны.

Анкара полна решимости расширять сотрудничество как с центральным правительством Ирака, так и с Курдской региональной администрацией Ирака, а также продолжит предпринимать шаги для углубления отношений во многих областях, и главным образом в сферах торговли, транспорта и энергетики, - сказал турецкий лидер, добавив, что реализация проекта «Путь развития» принесет значительную пользу не только Ираку, но и региону Персидского залива.

Анкара полна решимости довести до конца процесс «Турция без терроризма» и стремится к обеспечению мира и стабильности как внутри страны, так и в соседних государствах, - резюмировал президент.