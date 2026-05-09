Президент Эрдоган: Турция продолжит оказывать поддержку суверенитету и безопасности ОАЭ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций Администрации президента Турции, опубликованном в соцсетях.

Согласно сообщению, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и ОАЭ, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что Турция придает большое значение развитию сотрудничества с ОАЭ во многих областях, и главным образом в сферах торговли, энергетики и безопасности.

Турецкий лидер отметил, что происходящее в регионе в процессе конфликта между Ираном и США вызывает сожаление, указав на то, что Анкара продолжит оказывать полную поддержку суверенитету и безопасности ОАЭ. Президент Эрдоган также пожелал скорейшего восстановления в связи с причиненным ущербом.

Турция поддерживает контакты с заинтересованными странами и прилагает усилия для достижения дипломатического решения между США и Ираном, - сказал турецкий лидер, добавив, что для удовлетворения потребностей региона в сфере безопасности необходимы более активный диалог и сотрудничество.