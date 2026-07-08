Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на заседании Североатлантического совета в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре

Президент Эрдоган: Турция готова предоставить возможности своей армии в распоряжение НАТО при необходимости Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на заседании Североатлантического совета в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре

Турция, обладающая самой многочисленной сухопутной армией в Европе, намерена предоставить свои возможности в распоряжение НАТО при необходимости. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании Североатлантического совета в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

Президент Эрдоган отметил, что главным достижением страны стал прорыв в развитии оборонной промышленности.

«Безусловно, величайший успех страны заключается в прорыве в оборонной промышленности. По объемам производства и экспорта мы вошли в число десяти ведущих стран мира», — сказал турецкий лидер.

По его словам, Турция уже приняла меры для увеличения доли расходов на оборону до 3,5% ВВП до 2030 года.

Кроме того, президент Эрдоган заявил, что для достижения целей НАТО необходимо снять ограничения между союзниками в сфере оборонного сотрудничества, и прежде всего в оборонной промышленности.

«Исключение союзников, не являющихся членами ЕС, там, где возможно сотрудничество на основе разума и логики, приведет к искусственному расколу Европы», — подчеркнул он.

Президент Турции также выразил надежду, что Центр передового опыта по противодействию беспилотным системам получит аккредитацию НАТО.

«Как союзник, успешно применяющий БПЛА и ударные дроны, мы рассчитываем на аккредитацию НАТО нашего Центра передового опыта по противодействию беспилотным системам», — заявил Эрдоган.

Говоря о ситуации вокруг Ирана, турецкий лидер отметил, что положительно оценивает позицию президента США Дональда Трампа, направленную на урегулирование кризиса.

«Несмотря на попытки саботажа, я высоко оцениваю решительную позицию моего друга господина Трампа, поддержавшего урегулирование кризиса вокруг Ирана. Мы готовы внести необходимый вклад в разминирование Ормузского пролива», — сказал турецкий лидер.

Кроме того, президент Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что единственным путем к установлению прочного мира на Ближнем Востоке остается реализация принципа двух государств.

«Хочу подчеркнуть, что на всех нас лежит ответственность за обеспечение спокойствия, особенно в секторе Газа и Ливане», - указал он.

Затрагивая российско-украинский конфликт, президент Турции заявил, что поддерживая Украину, одновременно используются каналы связи с Россией, чтобы способствовать достижению мира.

«Мы разделяем мирное видение господина Трампа в отношении конфликта в Украине, выражаем поддержку инициативе по формированию списка первоочередных потребностей Украины», - сказал он.

В завершение своего выступления турецкий лидер призвал союзников к полной солидарности в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.