Встреча президента Турции и главы правительства Германии состоялась в закрытом для прессы режиме в Президентском комплексе в Анкаре

Президент Эрдоган провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Встреча президента Турции и главы правительства Германии состоялась в закрытом для прессы режиме в Президентском комплексе в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжил двусторонние встречи в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Президентском комплексе в Анкаре.

В рамках саммита Эрдоган провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Встреча состоялась в закрытом для прессы режиме.

Со стороны Турции во встрече приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) и официальный представитель партии Омер Челик, глава Управления по связям Администрации президента Бурханеттин Дуран, а также главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.