Президент Эрдоган провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş, Özcan Yıldırım, Elmira Ekberova
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжил двусторонние встречи в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Президентском комплексе в Анкаре.
В рамках саммита Эрдоган провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Встреча состоялась в закрытом для прессы режиме.
Со стороны Турции во встрече приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) и официальный представитель партии Омер Челик, глава Управления по связям Администрации президента Бурханеттин Дуран, а также главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.