Президент Эрдоган принял участие в культурной программе в Туркестане

Orhan Onur Gemici, Olga Keskin
15 Май 2026•Обновить: 15 Май 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в казахстанский город Туркестан, для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и туристический центр «Сапар».
Турецкий лидер вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Турецкой Республики Северного Кипра Туфаном Эрхюрманом принял участие в культурной программе.
Эрдоган и сопровождавшие его лидеры, по прибытии к мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави поприветствовали местных и иностранных туристов, встретивших их аплодисментами.
Турецкий лидер ознакомился с работой каллиграфа Ахмеда Карахисари, отметив, что оригинал этого произведения хранится во дворце Топкапы.
Лидеры также совершили молитву у могилы Ясави.
Позднее Эрдоган и сопровождавшая его делегация посетили туристический центр «Сапар», где ознакомились с представленными экспонатами.