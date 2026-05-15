Президент Эрдоган принял участие в культурной программе в Туркестане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в казахстанский город Туркестан, для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и туристический центр «Сапар».

Турецкий лидер вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Турецкой Республики Северного Кипра Туфаном Эрхюрманом принял участие в культурной программе.

Эрдоган и сопровождавшие его лидеры, по прибытии к мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави поприветствовали местных и иностранных туристов, встретивших их аплодисментами.

Турецкий лидер ознакомился с работой каллиграфа Ахмеда Карахисари, отметив, что оригинал этого произведения хранится во дворце Топкапы.

Лидеры также совершили молитву у могилы Ясави.

Позднее Эрдоган и сопровождавшая его делегация посетили туристический центр «Сапар», где ознакомились с представленными экспонатами.