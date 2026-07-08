Президент Эрдоган принял премьер-министра Великобритании в Анкаре После переговоров лидеры подписали двусторонние соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Эрдоган продолжает двусторонние контакты в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Президентском комплексе в Анкаре под председательством Турции.

В рамках переговоров с лидерами стран-участниц саммита Эрдоган провел встречу со Стармером в закрытом для прессы режиме.

Во встрече со стороны Турции приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) и официальный представитель партии Омер Челик, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, глава Управления коммуникаций Администрации президента Бурханеттин Дуран, а также главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

После завершения встречи Эрдоган и Стармер подписали двусторонние соглашения.