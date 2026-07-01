Встреча прошла в Президентском комплексе в турецкой столице

Президент Эрдоган принял главу МИД Кыргызстана Жээнбека Кулубаева Встреча прошла в Президентском комплексе в турецкой столице

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу МИД Кыргызстана Жээнбека Кулубаева.

Встреча прошла в Президентском комплексе в Анкаре за закрытыми дверями.

На переговорах также присутствовали глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, а также главный советник президента Турции по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чаатай Кылыч.



Официальный визит Кулубаева в Турцию проходит в среду, 1 июля. В рамках визита состоялись переговоры Кулубаева с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в рамках 7-го заседания Совместной группы стратегического планирования между двумя странами.

Также по итогам прошедшего в турецкой столице 7-го заседания Совместной группы стратегического планирования, сопредседателями которого выступили главы МИД двух стран, состоялась пресс-конференция.