Президент Эрдоган прибыл на саммит ОТГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в казахстанский город Туркестан для участия в неформальном саммите лидеров стран Организации Тюркских Государств (ОТГ).

В международном аэропорту имени Хазрата Султана главу турецкого государства встречали государственный советник Казахстана Ерлан Карин, губернатор Туркестанской области Нуралхан Кушеров, представитель Министерства иностранных дел Казахстана в Алматы Джанибек Жарасканович, посол Казахстана в Анкаре Еркебулан Сапиев и другие официальные лица.

Турецкий лидер примет участие в неформальном саммите ОТГ по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В поездке главу государства сопровождают супруга Эмине Эрдоган и члены турецкой делегации.

В саммите также принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман.