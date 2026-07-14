Президент Эрдоган прибыл в Катар

Zafer Fatih Beyaz, Olga Keskin
14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Доху, столицу Катара.
Самолет с главой турецкого государства на борту приземлился в международном аэропорту Хамад.
По прибытии турецкого лидера встречали заместитель премьер-министра и государственный министр по вопросам обороны Катара шейх Сауд бин Абдуррахман бин Хасан Аль Тани.
В поездке главу турецкого государства сопровождает его супруга Эмине Эрдоган.
В ходе визита Эрдоган выразит соболезнования эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с кончиной его отца — бывшего эмира Катара шейха Хамада бин Халифы Аль Тани.