В ходе визита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразит соболезнования эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с кончиной его отца

Президент Эрдоган прибыл в Катар В ходе визита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразит соболезнования эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с кончиной его отца

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Доху, столицу Катара.

Самолет с главой турецкого государства на борту приземлился в международном аэропорту Хамад.

По прибытии турецкого лидера встречали заместитель премьер-министра и государственный министр по вопросам обороны Катара шейх Сауд бин Абдуррахман бин Хасан Аль Тани.



В поездке главу турецкого государства сопровождает его супруга Эмине Эрдоган.

В ходе визита Эрдоган выразит соболезнования эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с кончиной его отца — бывшего эмира Катара шейха Хамада бин Халифы Аль Тани.