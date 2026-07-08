Президент Эрдоган представил лидерам НАТО книгу о развитии Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес лидерам, участвовавшим в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО в Анкаре, биографическую книгу The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye («Политика мужества: Эрдоган и восхождение Турции») с подписанным им личным посланием.

Накануне президент от имени главы турецкого государства и его супруги Эмине Эрдоган в Президентском комплексе был дан официальный ужин в честь лидеров и их супруг, прибывших на 36-й саммит НАТО.По завершении мероприятия президент Эрдоган вручил лидерам издание, подготовленное Фондом Реджепа Тайипа Эрдогана.

Книга, подготовленная на английском языке, посвящена политической деятельности президента Эрдогана. В работе рассматриваются новейшая политическая история Турции, ключевые решения, стоявшие перед страной вызовы, претворенные в жизнь реформы и долгосрочные цели развития.

В центре повествования - лидерский путь президента Реджепа Тайипа Эрдогана и политическая, общественная и институциональная трансформация Турции за последние четверть века, представленная сквозь призму концепции «политики мужества».

«История — это не просто совокупность пережитых событий, но и совокупный итог решений, определивших их ход, напряженного труда и сформированного видения. Эта книга — отражение не только личного пути, но и наших общих с народом чаяний, реализованных проектов и наследия, которое мы оставляем будущим поколениям»,-говорится в сопроводительном послании к изданию.

Руководителем проекта выступила доктор Хюмейра Ш. Октай, редактором издания — профессор Мехмет Акиф Киреччи. Авторs книги - профессор Мехмет Акиф Киреччи, профессор Гюльнур Айбет и профессор Бироль Акгюн.

Работа сочетает научный подход и историческое повествование, предлагая читателям целостный взгляд на трансформацию Турции в различных измерениях.

Фонд Реджепа Тайипа Эрдогана осуществляет деятельность, направленную на сохранене политической, общественной и институциональной памяти современной Турции, передачу этого наследия будущим поколениям и ознакомлению с ним международной общественности. Книга The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye является одним из международных проектов фонда, реализованных в рамках этой концепции.