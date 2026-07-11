«В 31-ю годовщину Сребреницы, одного из самых жестоких геноцидов в истории, с глубоким прискорбием и милосердием вспоминаю всех наших боснийских братьев и сестер», - турецкий лидер

Президент Эрдоган почтил память жертв геноцида в Сребренице «В 31-ю годовщину Сребреницы, одного из самых жестоких геноцидов в истории, с глубоким прискорбием и милосердием вспоминаю всех наших боснийских братьев и сестер», - турецкий лидер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память жертв геноцида в Сребренице.

«В 31-ю годовщину Сребреницы, одного из самых жестоких геноцидов в истории, с глубоким прискорбием и милосердием вспоминаю всех наших боснийских братьев и сестер, ставших жертвами этой трагедии. С глубоким уважением чту светлую память наших мучеников и желаю терпения их семьям и близким. Мы никогда не забудем Сребреницу», - написал турецкий лидер в соцсети.

Что произошло в Сребренице?

11 июля 1995 года Сребреница была оккупирована сербскими войсками под командованием Ратко Младича. После оккупации боснийские мирные жители, укрывшиеся у нидерландских солдат в составе миссии Организации Объединенных Наций (ООН), были переданы сербам.

Сербы, позволившие женщинам и детям добраться до района, контролируемого боснийскими военными, убили не менее 8 372 боснийских мужчин в лесных массивах, на фабриках и складах, а затем похоронили их в массовых могилах.

Международный Суд в Гааге (Нидерланды) в своём решении 2007 года, основываясь на доказательствах, представленных Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), признал события в Сребренице и её окрестностях «геноцидом».

В рамках работ по поиску погибших, начатых после войны, останки жертв, найденные в массовых захоронениях, после установления личности ежегодно 11 июля хоронятся в ходе церемонии, проводимой на Мемориальном кладбище в Поточари.