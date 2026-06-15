Президент Эрдоган поприветствовал соглашение между США и Ираном Турецкий лидер выразил надежду, что достигнутые договоренности станут основой для установления устойчивого мира и безопасности в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приветствует достигнутое между США и Ираном соглашение и рассматривает его как важный шаг на пути к обеспечению мира и спокойствия в регионе.

«Я рассматриваю достигнутое между США и Ираном соглашение как важное событие с точки зрения установления мира и спокойствия в нашем регионе и приветствую его»? - написал глава государства в публикации в соцсети турецкой компании NSocial.

По словам турецкого лидера, он искренне надеется, что эта новость, в которой мир давно нуждался, станет основой для установления устойчивого мира и безопасности в регионе.



«Особо подчеркиваю необходимость воздерживаться от заявлений, провокаций и действий, которые могут привести к эскалации напряженности в период до официального подписания соглашения, а также сохранять бдительность в отношении возможных попыток саботажа. Выражаю благодарность Пакистану за его исключительные посреднические усилия, а также руководству США и Ирана, сыгравшим ключевую роль в достижении этого результата. Кроме того, хотел бы отметить и высоко оценить поддержку дипломатических инициатив со стороны Катара и Саудовской Аравии. Турция и впредь будет поддерживать любые усилия, направленные на установление мира, стабильности и спокойствия в нашем регионе, а также способствовать поиску долгосрочных решений на основе дипломатии и международного права», - отметил Эрдоган.