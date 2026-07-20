Турецкий лидер заявил, что Анкара как страна-гарант продолжит поддерживать турецкую общину Кипра в ее справедливой борьбе

Президент Эрдоган поздравил турок-киприотов с Днем мира и свободы Турецкий лидер заявил, что Анкара как страна-гарант продолжит поддерживать турецкую общину Кипра в ее справедливой борьбе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турок-киприотов с Днем мира и свободы, отмечаемым 20 июля.

В публикации на своей странице в социальной сети NSocial Эрдоган почтил память павших героев в 52-ю годовщину Кипрской мирной операции и выразил благодарность ветеранам.

«От всей души поздравляю турок-киприотов с Днем мира и свободы, отмечаемым 20 июля, и передаю братскому народу турок-киприотов самые теплые приветствия. Как страна-гарант и историческая родина мы никогда не оставим турецкий народ Кипра в его справедливой борьбе», — заявил Эрдоган.