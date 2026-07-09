Президент Эрдоган: отношения между Турцией и Черногорией будут и дальше развиваться

Mümin Altaş, Elmira Ekberova
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с премьер-министром Черногории Милойко Спайичем на полях саммита НАТО в Анкаре обсудил двусторонние отношения между странами, а также региональную повестку.
Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, Эрдоган выразил уверенность, что отношения между Турцией и Черногорией будут и дальше развиваться по всем направлениям.
По словам турецкого лидера, Анкара прилагает усилия для расширения сотрудничества, прежде всего в сферах торговли, инвестиций, туризма, оборонной промышленности и безопасности.
Эрдоган также отметил, что удовлетворён деятельностью Балканской платформы мира, созданной по инициативе Турции. По его словам, эта площадка позволяет обсуждать широкий круг вопросов, включая безопасность границ, энергетику и транспорт.
Президент Турции выразил надежду, что работа платформы будет способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности на Балканах.