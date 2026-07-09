Президент Турции в ходе встречи с премьер-министром Черногории Милойко Спайичем на полях саммита НАТО в Анкаре обсудил двусторонние отношения между странами

Президент Эрдоган: отношения между Турцией и Черногорией будут и дальше развиваться Президент Турции в ходе встречи с премьер-министром Черногории Милойко Спайичем на полях саммита НАТО в Анкаре обсудил двусторонние отношения между странами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с премьер-министром Черногории Милойко Спайичем на полях саммита НАТО в Анкаре обсудил двусторонние отношения между странами, а также региональную повестку.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, Эрдоган выразил уверенность, что отношения между Турцией и Черногорией будут и дальше развиваться по всем направлениям.

По словам турецкого лидера, Анкара прилагает усилия для расширения сотрудничества, прежде всего в сферах торговли, инвестиций, туризма, оборонной промышленности и безопасности.

Эрдоган также отметил, что удовлетворён деятельностью Балканской платформы мира, созданной по инициативе Турции. По его словам, эта площадка позволяет обсуждать широкий круг вопросов, включая безопасность границ, энергетику и транспорт.

Президент Турции выразил надежду, что работа платформы будет способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности на Балканах.