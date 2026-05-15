Президент Турции находился в Туркестане для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств

Президент Эрдоган отбыл из Казахстана Президент Турции находился в Туркестане для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покинул Казахстан после контактов в Туркестане, где принял участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

В международном аэропорту «Хазрет Султан» турецкого лидера провожали государственный советник Казахстана Ерлан Карин, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, представитель МИД Казахстана в Алматы Жанибек Жарасканович, посол Турции в Астане Мустафа Капуджу, посол Казахстана в Анкаре Еркебулан Сапиев и другие официальные лица.

Вместе с президентом Туркестан покинули супруга Эмине Эрдоган и сопровождавшая его делегация.