Встреча лидеров Турции и Финляндии состоялась на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО

Президент Эрдоган обсудил с Александром Стуббом региональные и глобальные вопросы Встреча лидеров Турции и Финляндии состоялась на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом двусторонние связи, а также региональные и глобальные вопросы.

Встреча лидеров состоялась на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре во вторник 7 июля.

Как сообщило Управление коммуникаций при администрации президента Турции, в ходе беседы президент Эрдоган выразил удовлетворение активизацией торгово-экономических связей между двумя странами. Глава государства заявил о готовности и далее продолжать работу по углублению двустороннего сотрудничества.

Президент Эрдоган подчеркнул важность демонстрации сплоченности Альянса на саммите НАТО в Анкаре и заявил, что потенциальный вклад Турции в Стратегию безопасности Европейского Союза не должен оставаться без внимания. Турецкий лидер также отметил, что инициативы ЕС в области обеспечения стабильности и безопасности в Европе должны носить взаимодополняющий характер по отношению к НАТО.

Глава государства обратил внимание на то, что Турция прилагает усилия для урегулирования конфликтов как в Иране, так и в Украине дипломатическим путем, а также активно работает над достижением устойчивого прекращения огня в Газе и обеспечением бесперебойного доступа гуманитарной помощи в регион.

