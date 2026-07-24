Турецкий лидер опубликовал пост в связи с шестой годовщиной возвращения «Айя-Софье» статуса мечети

Президент Эрдоган: Мечеть «Айя-Софья» будет и впредь озарять небеса звуками азана Турецкий лидер опубликовал пост в связи с шестой годовщиной возвращения «Айя-Софье» статуса мечети

Мечеть «Айя-Софья» в Стамбуле будет и впредь озарять небеса звуками азана.



Об этом говорится в публикации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в социальной сети по случаю шестой годовщины возвращения «Айя-Софье» статуса мечети.

«Айя-Софья» после 86 лет разлуки, ровно 6 лет назад в этот день вновь обрела свой исконный облик… Эта благословенная святыня, даст Бог, будет и впредь до скончания веков озарять наши небеса звуками азана», — написал Эрдоган.

24 июля 2020 года в «Айя-Софье» впервые за 86 лет состоялась пятничная молитва, ознаменовавшая официальное возвращение святыне статуса мечети. В церемонии принял участие президент Турции.