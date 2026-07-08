Президент Турции провел встречу с премьер-министром ФРГ в Анкаре

Президент Эрдоган и Мерц рассмотрели вопросы развития турецко-германских отношений Президент Турции провел встречу с премьер-министром ФРГ в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили двусторонние отношения между Турцией и Германией, а также региональные и глобальные события.

Управление по связям Администрации президента Турции сообщило о встрече Эрдогана с канцлером Германии Мерцем, состоявшейся в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

Согласно заявлению, лидеры рассмотрели вопросы развития турецко-германских отношений, а также актуальные региональные и международные процессы.

Эрдоган отметил, что развитие сотрудничества между Турцией и Германией во многих сферах, прежде всего в оборонной промышленности и торговле, отвечает интересам обеих стран.

Президент Турции подчеркнул важность сохранения «трансатлантической связи» при укреплении европейской составляющей НАТО.

По словам Эрдогана, Турция может поддержать оборонные инициативы Европейского союза при условии, что они будут дополнять возможности НАТО.

Говоря о ситуации вокруг Ирана, президент Турции отметил необходимость проявлять осторожность в отношении действий и провокаций, которые могут сорвать договоренности между Ираном и США.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит работать ради достижения устойчивого мира.

Кроме того, президент Турции пригласил канцлера Германии Фридриха Мерца принять участие в саммите лидеров COP31, который пройдет в ноябре в Анталье.