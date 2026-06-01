Президент Эрдоган: инициированные Анкарой и Баку поставки газа в Сирию способствуют укреплению региональной безопасности Реджеп Тайип Эрдоган обратился к участникам Бакинской энергетической недели

Поставки газа в Сирию, начатые в рамках совместной турецко-азербайджанской инициативы, будут способствовать развитию этой страны и обеспечению региональной безопасности.

Об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам Бакинской энергетической недели, проходящей в столице Азербайджана Баку. Послание главы государства зачитал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

«Вклад поставок газа в Сирию, начавшихся в августе прошлого года в результате совместной турецко-азербайджанской инициативы, в развитие этой страны и региональную безопасность неоспорим», — подчеркнул турецкий лидер.

Президент Эрдоган отметил, что недавние события в регионе вновь продемонстрировали значимость шагов в энергетической сфере, совместно предпринятых Турцией и Азербайджаном. По его словам, обе страны продолжают реализацию целого ряда мегапроектов, которые ранее считались неосуществимыми для региона.

Глава государства, в частности, напомнил о проектах газопроводов Баку–Тбилиси–Джейхан, Баку–Тбилиси–Эрзурум и TANAP, которые были совместно запущены Турцией и Азербайджаном и реализованы при участии Грузии.

Он отметил, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном еще больше углубилось благодаря партнерствам в рамках проектов Азери–Чираг–Гюнешли и Шахдениз, а новое партнерство сторон в рамках проекта месторождения Шафаг-Асиман указывает на беспрерывное продолжение двустороннего энергетического взаимодействия.

Турецкий лидер акцентировал, что газопровод Игдыр-Нахчыван, введенный в эксплуатацию в 2025 году, укрепил энергетическую безопасность Нахчывана.

Президент отметил, что стратегическое значение продолжают сохранять и электроэнергетические связи между Турцией и Азербайджаном. Глава государства выразил надежду, что реализация проекта «Передача и торговля зелёной электроэнергией» между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Болгарией внесет важный вклад в энергетическую безопасность всего региона.

Политик также привлек внимание к наличию большого потенциала для расширения сотрудничества по экспорту туркменского газа через Азербайджан и Турцию. При этом он отметил рост использования трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан для поставок природных ресурсов Казахстана на западные рынки.

Глава государства добавил, что Турция придерживается подхода, основанного на принципах эффективности и уважительного отношения к окружающей среде во всех направлениях энергетического сектора, включая возобновляемую и зеленую энергетику.

«Посредством проведению саммита COP31, который пройдет в Анталье с 9 по 20 ноября этого года, мы еще больше укрепим нашу решимость быть одной из ведущих и образцовых стран в глобальной климатической деятельности. Желаю, чтобы Бакинская энергетическая неделя принесла пользу нашим странам и всему региону», - резюмировал президент Турции.