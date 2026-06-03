Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия объектов в рамках программы инвестиций в возобновляемую энергетику за 2025 год

Президент Эрдоган заявил об укреплении роли Турции в глобальных поставках энергоресурсов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия объектов в рамках программы инвестиций в возобновляемую энергетику за 2025 год

Кризис вокруг Ирана, начавшийся 28 февраля и не урегулированный до сих пор, еще больше укрепил значение Турции в системе глобальных поставок энергоресурсов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия объектов в рамках программы инвестиций в возобновляемую энергетику за 2025 год.

«Совершенно очевидно, что Турция, в частности, в свете текущих событий, является центром притяжения в энергетической сфере региона. Кризис вокруг Ирана, начавшийся 28 февраля и до сих пор не урегулированный, еще больше укрепил важнейшую роль Турции в глобальном энергоснабжении», — сказал он.

По словам турецкого лидера, еще несколько месяцев назад ожидалось восстановление мировой экономики, однако по мере затягивания кризиса вокруг Ормузского пролива многие страны начали готовиться к рецессии.

«Российско-украинская война и закрытие Ормузского пролива научили нас тому, что энергетическая безопасность — это не только вопрос развития, но и вопрос суверенитета и национальной безопасности», — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции отметил, что цель национальной энергетической и сырьевой политики страны, а также стратегии «больше собственного производства, больше возобновляемой энергии» заключается в полном устранении зависимости от внешних источников энергии.



«Мы придаем большое значение диверсификации источников энергии, повышению энергоэффективности и более широкому использованию возобновляемых источников энергии», — указал он.

Говоря о показателях турецкой экономики за первый квартал, Эрдоган заявил, что, вопреки потрясениям, она продолжает расти уже 23 квартала подряд.

«Мы хотим сохранить эту динамику и в 2026 году», — сказал президент.

Турецкий лидер также подчеркнул, что власти не позволят препятствовать реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики.