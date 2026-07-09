Эди Рама прибыл в турецкую столицу для участия в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО

Президент Эрдоган встретился с премьером Албании Эди Рама прибыл в турецкую столицу для участия в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Албании Эди Раму в Анкаре.

Глава албанского правительства прибыл в турецкую столицу для участия в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО.

С турецкой стороны на переговорах также присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, заместитель председателя и пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын, глава Управления коммуникаций при Адмнистрации президента Бурханеттин Дуран и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.