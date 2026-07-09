Президент Эрдоган встретился с президентом Словакии Переговоры состоялись в Анкаре на полях саммита НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Переговоры состоялись в Президентском комплексе в Анкаре в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, который состоялся под председательством Турции.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) и официальный представитель партии Омер Челик, глава Управления по связям при Администрации президента Бурханеттин Дуран, а также главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.