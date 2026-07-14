Президента в аэропорту столицы встречали вице-президент Джевдет Йылмаз, генсек администрации президента Хаккы Сусмаз, губернатор Анкары Якуп Джанболат и другие официальные лица

Президент Эрдоган вернулся в Анкару Президента в аэропорту столицы встречали вице-президент Джевдет Йылмаз, генсек администрации президента Хаккы Сусмаз, губернатор Анкары Якуп Джанболат и другие официальные лица

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернулся в Анкару из столицы Катара Дохи, где он находился с визитом соболезнования в связи с кончиной бывшего эмира Катара Хамада бин Халифа Аль Сани.

Президента Эрдогана в аэропорту Анкары встречали вице-президент Джевдет Йылмаз, генеральный секретарь администрации президента Хаккы Сусмаз, губернатор Анкары Якуп Джанболат и другие официальные лица.

Главу государства во время визита в Катар сопровождала его супруга Эмине Эрдоган.