Президент Эрдоган вернулся в Анкару

Duygu Yener, Nariman Mehdiyev
14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернулся в Анкару из столицы Катара Дохи, где он находился с визитом соболезнования в связи с кончиной бывшего эмира Катара Хамада бин Халифа Аль Сани.
Президента Эрдогана в аэропорту Анкары встречали вице-президент Джевдет Йылмаз, генеральный секретарь администрации президента Хаккы Сусмаз, губернатор Анкары Якуп Джанболат и другие официальные лица.
Главу государства во время визита в Катар сопровождала его супруга Эмине Эрдоган.