Президент Эрдоган: борьба с FETÖ будет продолжаться до ее полного искоренения Турецкий лидер сделал публикацию по случаю Дня демократии и национального единства 15 июля

Борьба с террористической организацией FETÖ будет продолжаться до ее полного искоренения.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в социальной сети турецкой платформы NSosyal по случаю 10-й годовщины успешного отражения попытки военного переворота и Дня демократии и национального единства 15 июля.

Глава государства подчеркнул, что власти не прекратят борьбу до тех пор, пока «предательская сеть» не будет полностью искоренена. «Пусть никто не сомневается в том, что наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока FETÖ не будет полностью ликвидирована и пока корни этой предательской сети, принимающей любые обличия, не будут вырваны с корнем», — заявил Эрдоган.

Президент напомнил о событиях ночи 15 июля 2016 года, отметив, что тогда турецкий народ проявил беспримерное единство и вписал героическую страницу в историю страны.

«Десять лет назад, в ночь на 15 июля, мы, как единая нация, написали великую эпопею. В ту ночь перед лицом террористов FETÖ, предавших свою форму, отважные военнослужащие, сохранившие верность присяге и защитившие честь мундира, а также сотрудники всех силовых структур — жандармерии, полиции, спецподразделений и разведки — вместе с миллионами наших граждан, мужчинами и женщинами, молодыми и пожилыми, вышедшими на улицы с флагами в руках, молитвами на устах и любовью к Турции в сердцах, не позволили мятежникам добиться своих целей. Сегодня я вновь выражаю всем им свою признательность и благодарность», — отметил президент.

Эрдоган также поблагодарил граждан Турции и соотечественников за рубежом, которые в ту ночь молились за безопасность страны. «Выражаю признательность всем нашим братьям и сестрам в разных странах мира, которые возносили молитвы со словами: «Пусть Турцию не постигнет беда», искренне переживая за судьбу нашей страны», — сказал турецкий лидер.

Глава государства подчеркнул, что память о погибших и пострадавших в ночь попытки переворота навсегда останется частью национальной истории. «У каждого из наших 253 шахидов и 2737 ветеранов есть своя история, связанная с той ночью. Да упокоит Всевышний души всех наших шахидов, ставших вечными символами существования нашей Родины, и дарует им рай», — заявил Эрдоган.

В завершение президент вновь подтвердил решимость Турции продолжать борьбу с FETÖ до полного искоренения организации.

«Пусть никто не сомневается в том, что наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока FETÖ не будет полностью ликвидирована и пока корни этой предательской сети, принимающей любые обличия, не будут вырваны с корнем», — подчеркнул он.

