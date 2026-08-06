Во время визита Гидеона Саара стороны подписали два двусторонних соглашения, касающихся борьбы с терроризмом и расширения экономического взаимодействия

Президент Эквадора обсудил с главой МИД Израиля сотрудничество в сфере безопасности и торговли Во время визита Гидеона Саара стороны подписали два двусторонних соглашения, касающихся борьбы с терроризмом и расширения экономического взаимодействия

Президент Эквадора Даниэль Нобоа на встрече с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром обсудил продолжение сотрудничества в сфере безопасности и торговли.

Нобоа принял Саара во дворце Каронделет в столице страны Кито. Саар стал первым главой израильского внешнеполитического ведомства, посетившим Эквадор за последние 44 года.

На своей странице в социальной сети американской компании X Саар поблагодарил министра иностранных дел Эквадора Роберто Кури за теплый прием.

«Спасибо министру иностранных дел Эквадора за теплый прием и дружбу. Для меня было большой честью встретиться с вами сегодня в Кито в рамках первого за 44 года визита министра иностранных дел Израиля в Эквадор», — написал Саар.

По данным национальных СМИ, затем Саар провел переговоры с министром иностранных дел Эквадора Роберто Кури. В ходе встречи стороны обсудили продолжение сотрудничества в области безопасности и торговли в рамках двух двусторонних соглашений, подписанных в МИД Эквадора.

Первое соглашение касается сотрудничества в борьбе с терроризмом. Оно предусматривает обмен информацией, межведомственную координацию и совместную работу по развитию соответствующего потенциала.

Второе соглашение представляет собой совместную декларацию в рамках Расширенного экономического диалога. Документ направлен на развитие сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, кибербезопасности, инноваций и технологий.

Министр иностранных дел Эквадора Роберто Кури заявил, что стороны также обсудили развитие новых рынков, расширение торговли, привлечение иностранных инвестиций и взаимодействие в сфере безопасности. По его словам, достигнутые договоренности способствуют укреплению позиций Эквадора на международной арене.

Кроме того, сообщается, что в рамках визита в Эквадор Саар намерен встретиться с президентом Аргентины Хавьером Милеем, который также прибудет в страну. 7 августа глава израильского МИД примет участие в церемонии вступления в должность избранного президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи.