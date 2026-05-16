Президент Шараа обсудил с специальным представителем США по Сирии последние события в стране и регионе

Ahmet Karaahmet, Nariman Mehdiyev, Ekip
16 Май 2026•Обновить: 16 Май 2026
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа обсудил с специальным представителем США по Сирии Томасом Барраком последние события в стране и регионе.
Согласно заявлению президентской администрации Сирии, президент Шараа принял Баррака в Дворце народа.
В ходе встречи были обсуждены последние события в Сирии и регионе, а также вопросы укрепления экономического сотрудничества между двумя странами и оценка тем, представляющих общий интерес.
Во встрече также принял участие министр иностранных дел и по делам диаспоры Асад Хасан Шейбани.