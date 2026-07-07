Петр Павел заявил, что Европе необходимо усиливать не только военный потенциал, но и механизмы принятия решений

Президент Чехии призвал европейских союзников укрепить собственную оборону Петр Павел заявил, что Европе необходимо усиливать не только военный потенциал, но и механизмы принятия решений

Президент Чехии Петр Павел заявил, что европейским союзникам необходимо вновь сосредоточиться на укреплении собственной обороны, усиливая не только военный потенциал, но и процессы принятия решений.

«Нам необходимо вновь сосредоточиться на собственной обороне. Мы должны укреплять не только наши военные возможности, но и процессы принятия решений, а также повысить гибкость в принятии решений», — сказал Павел, выступая на программе «Allies in Ankara», организованной в Анкара Палас Фондом политических, экономических и социальных исследований (SETA) совместно с Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC).

По его словам, отношения между союзниками должны строиться на более взвешенном подходе, который позволит поддерживать более спокойное взаимодействие. Павел также подчеркнул, что необходимо правильно оценивать ситуацию, сложившуюся в современной глобальной обстановке.

Президент Чехии отметил, что должностные лица должны выстраивать диалог, оставляя эмоции в стороне.

Павел обратил внимание, что благодаря своему географическому положению Чехия находится в центре как Европейского союза, так и НАТО, поэтому многие жители страны не ощущают существующих угроз безопасности.

По его словам, именно поэтому разъяснять населению характер этих угроз бывает сложнее. Вместе с тем он подчеркнул, что Чехия сохраняет солидарность со своими союзниками.

Президент также сообщил, что в Чехии работает большое число компаний оборонной промышленности, и отметил значительный потенциал для расширения сотрудничества с другими европейскими государствами в этой сфере.

Говоря об основополагающих принципах создания НАТО, Павел отметил, что в последнее время в альянсе наметилась тенденция, при которой основная часть расходов на оборону и ответственности ложится на одного союзника.