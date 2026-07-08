Президент Чехии отметил «незаменимую» роль Турции в коллективной безопасности НАТО

Турция благодаря своему географическому положению и военному потенциалу является стратегически важным и незаменимым союзником для коллективной безопасности НАТО. Об этом агентства «Анадолу» заявил президент Чехии Петр Павел, прибывший в Анкару для участия в 36-м саммите глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Президент отметил, что Турция является важным партнером для Чехии, а дальнейшее углубление двусторонних связей в сферах торговли, инвестиций, обороны, безопасности и науки позволит вывести отношения на новый уровень.

Павел также заявил о возможности укрепления сотрудничества между Европейским союзом и Турцией в сферах энергетики, транспорта и миграции.

«Учитывая высокий уровень развития чешской и особенно турецкой оборонной промышленности, меня воодушевляет расширяющееся сотрудничество наших компаний в области противовоздушной обороны и технологий борьбы с беспилотниками», — сказал президент Чехии, указав на то, что именно на этой основе может развиваться двустороннее оборонное партнерство.

«Турция, благодаря своему географическому положению и военному потенциалу, является стратегически важным союзником, незаменимым для коллективной безопасности НАТО. Мы высоко ценим вклад Турции в альянс и с нетерпением ожидаем укрепления нашего сотрудничества перед лицом современных общих вызовов безопасности», — подчеркнул президент Чехии.

Отвечая на вопрос о распределении оборонного бремени внутри НАТО, Павел заявил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону и безопасность.

«Мы больше не можем исходить из того, что кто-то другой всегда будет нести эту ответственность вместо нас. В то же время более сильная европейская составляющая означает и более сильное НАТО. Мы хотим, чтобы США продолжали твердо стоять на нашей стороне», — сказал он.



Павел напомнил, что правительство Чехии обязалось выделить на оборону не менее 2% ВВП уже в текущем году и увеличить этот показатель до 3,5% к 2035 году, подчеркнув важность наличия политической воли и возможностей для реализации этих планов.

«Мы должны адаптироваться к тому факту, что США будут все больше сосредотачиваться на других приоритетах. Европа должна быть готова не только взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, но и в полной мере нести ответственность в обычной сфере», - сказал президент, указав на то, что не должно возникать никаких сомнений в сдерживающем потенциале и защите каждого сантиметра территории союзников.

Продолжение поддержки Украины и достижение прочного мира станут одним из главных критериев успеха, - добавил он.