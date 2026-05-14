Президент Франции прибыл в Эфиопию

Saadet Firdevs Aparı Bayram, Marina Mussa
14 Май 2026•Обновить: 14 Май 2026
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу Эфиопии Аддис-Абебу.
В последнем пункте африканского турне, охватившего Египет, Кению и Эфиопию, Макрона встретил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.
В заявлении, опубликованном в соцсети американской компании X, Ахмед назвал третий официальный визит Макрона в Эфиопию с 2019 года «отражением крепкой дружбы между двумя странами».
Ахмед отметил, что обе стороны с нетерпением ожидают «содержательных переговоров».