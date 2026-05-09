Президент Франции прибыл в Египет Лидеры двух стран должны открыть новый кампус Университета Сенгора в городе Борг-эль-Араб

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале своего африканского турне прибыл в субботу, 9 мая в египетский город Александрию, которое также включает визиты в Кению и Эфиопию.



Египетские государственные СМИ сообщили, что президент Абдель Фаттах ас-Сиси встретил Макрона по прибытии в Александрию, и лидеры двух стран должны открыть новый кампус Университета Сенгора в городе Борг-эль-Араб.



Ранее в субботу администрация президента Египта сообщила, что Сиси примет участие в церемонии открытия вместе с Макроном и несколькими африканскими официальными лицами.



Основанный в Александрии в 1990 году, Университет Сенгора является одним из основных учебных заведений, входящих в Международную организацию франкоязычных стран.



Названный в честь сенегальского поэта и бывшего президента Леопольда Сенгора, университет предлагает специализированные магистерские программы в области развития, здравоохранения, окружающей среды, культуры, администрации и образования, направленные на подготовку африканских специалистов.

По информации Елисейского дворца, визит Макрона в Александрию призван укрепить двусторонние связи и обсудить текущий кризис на Ближнем Востоке.



Ожидается, что лидеры двух стран также посетят Цитадель Кайтбея XV века, построенную на месте древнего Александрийского маяка.



В воскресенье Макрон отправится в Найроби для переговоров с президентом Кении Уильямом Руто, и ожидается подписание ряда двусторонних соглашений между компаниями обеих стран.



В понедельник и вторник Макрон и Руто будут сопредседательствовать на саммите «Africa Forward» — первом саммите африканских лидеров, в котором Макрон принимает участие с момента вступления в должность в 2017 году, как сообщает администрация президента Франции.



Французский президент завершит свое турне в среду в Аддис-Абебе, где он встретится с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и примет участие в заседании в штаб-квартире Африканского союза, посвященном укреплению совместных мер по вопросам мира и безопасности.