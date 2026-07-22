«Только что говорил с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», - Владимир Зеленский

Президент Украины сообщил о «важном разговоре» с Уиткоффом и Кушнером «Только что говорил с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», - Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об Зеленский сообщил украинский лидер в Телеграм- канале.

«Только что говорил с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен – мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова. Наши команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что обсудили», - написал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил американских переговорщиков «за личные усилия ради мира», а также президента США и народ этой страны «за неизменную поддержку».

Ранее украинские СМИ со ссылкой на советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина сообщали о проведении разговора Зеленского с американскими переговорщиками.

«Только вот завершили разговор», - сказал советник президента.

Между тем украинский депутат Ярослав Железняк в Телеграм-канале сообщил со ссылкой на источники, что «уже на этой неделе президент с командой отправятся в командировку в США, где планируется встреча по «мирному треку» + похороны Линдси Грэма».

«Ну и по результатам переговоров, возможно (пока, насколько я понимаю, нет подтверждения), состоится встреча с президентом США», – добавил народный депутат.