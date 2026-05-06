Президент Украины: РФ не прекратила никакой военной активности

Marina Mussa
06 Май 2026•Обновить: 06 Май 2026
Россия не прекратила никакой военной активности, Киев ответит тем же и определит «вполне оправданные ответные действия». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале в среду, 6 мая.
По словам украинского президента, по состоянию на сегодняшний день Россия «ответила на предложение Киева о прекращении огня только новыми ударами, новыми атаками».
По его словам, в течение дня сообщения об ударах поступали «почти каждый час» из разных регионов Украины. Зеленский упомянул Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Сумскую, Черниговскую, Запорожскую и Херсонскую области.
«Россия не прекратила никакой формы своей военной активности. К сожалению, не прекратила. Украина будет действовать соответствующим образом. В зависимости от ситуации этой ночью и завтра мы также определим наши вполне оправданные ответные действия», - сказал он.
Зеленский отметил, что Киев направил Москве «четкое предложение о тишине оружия и дипломатии». По его словам, Россия знает, как связаться с Украиной или ее партнерами для согласования деталей.
«Если единственного человека в Москве, который не может жить без войны, интересует только один парад и ничего больше, это уже другая история», - заявил президент Украины.
Он подчеркнул, что Украина готова работать ради мира и стремится завершить войну «с достоинством».
«Россия довоевалась до того, что даже ее главный парад теперь зависит от нас. И это четкий сигнал: достаточно», - добавил Зеленский.
Ранее, президентом Украины Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины», который вступил в силу 6 мая в 00:00 по киевскому времени (21:00 GMT).
Это предшествует объявленному Россией по случаю Дня Победы перемирию на 8-9 мая.
Россия на 8 и 9 мая объявила перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Такое решение, как сообщили в понедельник, 4 мая в Минобороны России, принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.
«Рассчитываем, что украинская сторона последует нашему примеру», - отметили в военном ведомстве.
Президент Украины сообщил о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 мая в ответ на заявление РФ о перемирии по случаю Дня победы 8 и 9 мая. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
До этого заявления Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве. Он добавил, что «украинские дроны также могут оказаться на параде в честь Дня Победы».