Президент Украины: РФ не прекратила никакой военной активности

Россия не прекратила никакой военной активности, Киев ответит тем же и определит «вполне оправданные ответные действия». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале в среду, 6 мая.

По словам украинского президента, по состоянию на сегодняшний день Россия «ответила на предложение Киева о прекращении огня только новыми ударами, новыми атаками».

По его словам, в течение дня сообщения об ударах поступали «почти каждый час» из разных регионов Украины. Зеленский упомянул Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Сумскую, Черниговскую, Запорожскую и Херсонскую области.

«Россия не прекратила никакой формы своей военной активности. К сожалению, не прекратила. Украина будет действовать соответствующим образом. В зависимости от ситуации этой ночью и завтра мы также определим наши вполне оправданные ответные действия», - сказал он.

Зеленский отметил, что Киев направил Москве «четкое предложение о тишине оружия и дипломатии». По его словам, Россия знает, как связаться с Украиной или ее партнерами для согласования деталей.

«Если единственного человека в Москве, который не может жить без войны, интересует только один парад и ничего больше, это уже другая история», - заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина готова работать ради мира и стремится завершить войну «с достоинством».

«Россия довоевалась до того, что даже ее главный парад теперь зависит от нас. И это четкий сигнал: достаточно», - добавил Зеленский.

Ранее, президентом Украины Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины», который вступил в силу 6 мая в 00:00 по киевскому времени (21:00 GMT).

Это предшествует объявленному Россией по случаю Дня Победы перемирию на 8-9 мая.

Такое решение, как сообщили в понедельник, 4 мая в Минобороны России, принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.

«Рассчитываем, что украинская сторона последует нашему примеру», - отметили в военном ведомстве.

Президент Украины сообщил о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 мая в ответ на заявление РФ о перемирии по случаю Дня победы 8 и 9 мая. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

До этого заявления Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве. Он добавил, что «украинские дроны также могут оказаться на параде в честь Дня Победы».