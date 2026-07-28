Зеленский намерен встретится с американским лидером в Вашингтоне

Президент Украины прибыл в США Зеленский намерен встретится с американским лидером в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где намерен провести встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Уже в Соединенных Штатах Америки. В графике — встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту", - написал Зеленский в Телеграме.

По словам Зеленского, главным приоритетом переговоров станет укрепление противоракетной обороны и развитие стратегического сотрудничества с США.

"Приоритет номер один — противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе" — заявил он.

Также украинский лидер сообщил, что примет участие в церемонии похорон бывшего сенатора Линдси Грэма в Вашингтоне.

"От имени всей Украины почтим память Линдси Грэма и вместе со всеми на церемонии в Вашингтоне вспомним его усилия ради безопасности и свободы в Евроатлантике и других регионах мира", - добавил Зеленский.