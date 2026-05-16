Президент Украины пообещал нарастить дальнобойные удары по РФ

Olga Keskin
16 Май 2026•Обновить: 16 Май 2026
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал нарастить дальнобойные удары по России.
«Это вполне справедливые наши ответы на то, что россияне делают. Дистанцию и количество применения санкций будем наращивать», – написал Зеленский в Телеграм-канале.
Президент Украины, назвав такие удары «дальнобойными санкциями», заявил, что за минувшую неделю есть «поражения самолета-амфибии Бе-200, вертолета Ка-27, корабля-сухогруза с боеприпасами, зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», зенитного ракетного комплекса «Тор», комплекса связи «Редут-2УС», дронов и много другого».
«Также наши дальнобойные санкции били по объектам российской нефтяной сферы и кораблям. Расстояния – почти 1000 километров от линии боевого соприкосновения», – добавил Зеленский.