«Я желаю Америке счастливого 4 июля, президенту Америки и всем американцам – только успехов, а нам всем в мире, кто ценит Америку, – плодотворного сотрудничества», - Владимир Зеленский

Президент Украины поздравил США с 250-летием независимости «Я желаю Америке счастливого 4 июля, президенту Америки и всем американцам – только успехов, а нам всем в мире, кто ценит Америку, – плодотворного сотрудничества», - Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с 250-летием независимости.

«Сегодня 250 лет одной из самых ярких, сильных и влиятельных человеческих мечтаний – американской мечте о своей собственной независимой, свободной, богатой стране, которая защищает свободу людей, веру и стремление к счастью. Эта мечта прошла через многие испытания и не просто выстояла, а уже два с половиной столетия является примером для других народов и помогла выстоять и стать свободнее всему человечеству», - написал Зеленский в Телеграм-канале.

Президент Украины отметил, что «сейчас, в 21 веке, влияние и значение Америки точно не меньше». «И особенно мы это видим в Украине, которая борется за свою независимость, свободу и право на счастье для наших людей фактически с теми же надеждами, с тем же смыслом, с той же энергией, с которой американцы завоевали и защитили свою независимость», - сказал он.

Зеленский также выразил признательность Соединенным Штатам за поддержку в вопросе вооружения.

«Американское оружие, от «Джавелинов», которые президент (США Дональд) Трамп решил передать Украине, до «Пэтриотов», которые наиболее надежно защищают жизни наших людей, – все то, чем Соединенные Штаты помогли нам в защите нашей страны, доказывает силу американского духа, американской решимости, американских технологий», – говорится в поздравлении.

«Когда мы обращаемся к Америке за «пэтриотами», мы верим, что ценности уважения к жизни и людям, которые сработали 250 лет назад, сработают и сейчас», -отметил Зеленский, указав на то, что «мир нуждается в таком лидерстве, которое гарантирует защиту свободы и жизни».

«Я желаю Америке счастливого 4 июля, президенту Америки и всем американцам – только успехов, а нам всем в мире, кто ценит Америку, – плодотворного сотрудничества», - заключил он.