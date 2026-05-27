Президент Украины поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман в Украине и во всем мире с праздником Курбан-байрам, пожелав мира, благословения и согласия каждой семье.

«Пусть этот праздник принесет прочный мир, благословение и согласие в каждую семью», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина делает многое для того, чтобы как можно больше семей смогли встретить нынешний Курбан-байрам «в настоящей безопасности».

Зеленский заявил, что Украина «защищает жизнь здесь, в Украине, в Европе», а также поддерживает защиту жизни в странах-партнерах на Ближнем Востоке, в регионе Залива и на Южном Кавказе.

«Опасности не должны брать верх ни в одной части мира», — подчеркнул президент Украины.

Он также напомнил о Крыме, заявив, что именно с полуострова в 2014 году началась «российская война против Украины».

Президент Украины поблагодарил страны и людей, поддерживающих Киев.



«Очень важно, чтобы и весь свободный мир не забывал о тех, кто сегодня лишен свободыПомним о крымских политических заключенных России и стараемся вернуть их домой, в Украину. Очень важно, чтобы и весь свободный мир не забывал о тех, кто сегодня лишен свободы. Пусть этот праздник поддержит все добрые сердца!», — подчеркнул он.