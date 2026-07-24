Президент Украины подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Elmira Ekberova
24 Июля 2026•Обновить: 24 Июля 2026
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и проведения общей мобилизации до 31 октября.
"Верховная Рада получила подписанные президентом Украины законы. 4928-IX – продлевает срок действия военного положения в Украине с 2 августа 2026 года на 90 суток, а 4929-IX – продлевает срок проведения всеобщей мобилизации в Украине с 2 августа 2026 года на 90 суток", – говорится в сообщении парламента в Телеграме.
14 июля Верховная рада приняла законы о продлении действия военного положения и проведения общей мобилизации до 31 октября 2026 года.