Таким образом, срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине продлен до 31 октября 2026 года

Президент Украины подписал законы о продлении военного положения и мобилизации Таким образом, срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине продлен до 31 октября 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и проведения общей мобилизации до 31 октября.

"Верховная Рада получила подписанные президентом Украины законы. 4928-IX – продлевает срок действия военного положения в Украине с 2 августа 2026 года на 90 суток, а 4929-IX – продлевает срок проведения всеобщей мобилизации в Украине с 2 августа 2026 года на 90 суток", – говорится в сообщении парламента в Телеграме.



14 июля Верховная рада приняла законы о продлении действия военного положения и проведения общей мобилизации до 31 октября 2026 года.

