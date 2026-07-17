Владимир Зеленский также провел совещание о политике Украины на Польском направлении

Президент Украины поблагодарил конгрессменов США за работу над санкциями против РФ Владимир Зеленский также провел совещание о политике Украины на Польском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских законодателей, работающих над продвижением в Конгрессе США законопроекта скончавшегося сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкционного давления на РФ.

«Благодарен всем американцам, которые сейчас работают над законопроектом для ужесточения санкционного и иного давления на Россию за эту войну. Сенатор Линдси Грэм очень старался подготовить сильный законопроект, и мы с ним это обсуждали во время наших встреч. Я помню, насколько это было для него важно, и это действительно может увеличить имеющиеся инструменты для принуждения России к дипломатии и миру», – написал Зеленский в Телеграм-канале.

Украинский лидер отметил, что президент США Дональд Трамп «именно тот человек, чья сила может приблизить мир».

Совещание по Польше

Зеленский также провел совещание о политике Украины на Польском направлении.

«Приоритеты очевидны: всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, которые строятся на уважении», - написал он в Телеграм-канале.

Украинский лидер отметил, что «защита независимости Украины прямо означает усиление независимости Польши», а вызовы, стоящие в перед Европой, «могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций» региона.

По итогам совещания Зеленский анонсировал пять решений для улучшения отношений с Польшей.

«Договорились сделать несколько ключевых вещей. Первое: будут решения на дипломатическом направлении. Второе: будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины по поводу трагических событий 20-го века на Волыни. Третье: будут решения для предоставления дополнительного существенного количества разрешений на поисковые эксгумационные работы и вместе с польской стороной должны обеспечить большую способность для проведения таких работ. Четвертое: обсудили возможные форматы для расширения межобщественного диалога Украины и Польши. Пятое: договорились с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти о расширении возможностей института», - сказал он.

Назначения

Кроме того, Зеленский назначил первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента в пятницу, 17 июля.

«Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины», – говорится в документе.